D'Alessandro (Italia Viva) eletto vice presidente della commissione Lavoro della Camera

Il deputato abruzzese di Italia Viva Camillo D'Alessandro è stato eletto vice presidente della commissione Lavoro della Camera dei Deputati.



Commenta D'Alessandro: "Continua il mio impegno in un settore delicato e complesso. Dedico questo passo nelle istituzioni da parlamentare abruzzese ai nostri lavoratori, sopratutto quelli in difficoltà e coinvolti in processi di crisi e chiusure".



" Un pensiero speciale - aggiunge - per i lavoratori coinvolti nella ultima vertenza della Yokohama di Ortona, che seguirò in ogni suo passaggio avendo già portato il caso a Roma".

