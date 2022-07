A casa 21 parlamentari abruzzesi dopo lo scioglimento delle Camere: dal voto del 25 settembre ne saranno eletti solo 13

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sciolto ufficialmente le camere dopo le dimissioni presentate dal presidente del consiglio dei ministri, Mario Draghi.

Decisa anche la data delle elezioni anticipate.

I cittadini saranno chiamati alle urne domenica 25 settembre, unico giorno utile per esprimere la propria preferenza.

Dunque sono 21 i parlamentari abruzzesi che tornano a casa dopo il provvedimento deciso dal capo dello Stato. Nel 2018 vennero infatti eletti Stefania Pezzopane, Camillo D'Alessandro, Gianluca Vacca, Daniela Torto, Valentina Corneli, Fabio Berardini, Antomnio Zennaro, Daniele Del Grosso, Andrea Colletti, Carmela Grippa, Giuseppe Ercole Bellachioma, Luigi D'Eramo, Antonio Martino e Gianfranco Rotondi alla Camera e Gianluca Castaldi, Gabriella Di Girolamo, Primo Di Nicola, Nazario Pagano, Gaetano Quagliariello, Alberto Bagnai e Luciano D'Alfonso.

Numero di eletti che scenderà a 13 nelle prossime elezioni anticipate in base ai nuovi collegi elettorali contenuti nel dossier redatto dal servizio studi della Camera (non è detto che venga rivisto nelle prossime settimane), come ricorda un servizio del Tgr Abruzzo. Si passerà da 14 a 9 eletti alla Camera dei deputati e dai 7 ai 4 eletti al Senato della Repubblica. Per quanto riguarda la Camera, nel sistema proporzionale si scende da 9 a 6 eletti nell'unico collegio Abruzzo 1 mentre in quello maggioritario da 5 a 3 con i collegi Abruzzo 1 (Chieti), Abruzzo 2 (Pescara-Teramo) e Abruzzo 3 (L'Aquila-Teramo). Invece sul fronte del Senato, per quanto concerne il sistema proporzionale, sempre con l'unico collegio Abruzzo 1 si passerà da 5 a 3 eletti e sarà solo uno l'eletto riguardo al sistema maggioritario rispetto ai 2 del 2018 con il collegio Abruzzo 1.