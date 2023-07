"Bucchianico al passo con i lavori per la fibra": il sindaco fa il punto e respinge le critiche [VIDEO]

Procedono a Bucchianico i lavori del bando Pnrr- Piano Italia 1 giga per portare nelle case il collegamento internet veloce tramite la fibra ottica.

“Soltanto pochi mesi fa venivamo criticati sulla questione fibra to home perché, a detta di taluni, non eravamo 'al passo' con gli altri comuni – afferma il sindaco Carlo Tracanna - Con un silente lavoro e con una professionalità che da sempre ci contraddistingue, desideriamo portare a conoscenza della cittadinanza, con piacere e soddisfazione, che i lavori sono iniziati già da diversi mesi. Rispetto ad altre realtà siamo addirittura avanti con la posa e l’intestazione dei cavi. A titolo di cronaca parte di alcune autorizzazioni, propedeutiche all’upgrade all’Ftth,erano già state rilasciate a Tim nel 2020”.

I permessi per la realizzazione delle infrastrutture per la fibra to home sono stati chiesti e rilasciati per le seguenti zone: centro storico, contrada Piane, via Santa Chiara, contrada Pozzo Nuovo, contrada Frontino, via Canale, viale Della Vittoria, contrada Pubbliconi.

“Ci faremo promotori affinché le zone momentaneamente escluse dal bando nazionale di riferimento vengano presto servite – assicura il primo cittadino - l’amministrazione comunale, da sempre vicina ai cittadini malgrado le fragilità del territorio, ritiene superflui e meramente propagandistici gli attacchi politici degli avversari che, invece di lavorare in sinergia, promuovere attività e programmi, si limitano a criticare e screditare, in maniera incoerente, quanto con notevole fatica cerca di costruire con dedizione e rispetto”.