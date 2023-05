"Sull'abbattimento delle barriere architettoniche solo promesse dalla Regione": l'attacco di Taglieri (M5s)

"Sono passati quattro anni da quando la giunta Marsilio ha messo le mani sull’Abruzzo e a oggi Fratelli D’Italia, Lega e Forza Italia hanno disatteso tutte le promesse in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, che ancora persistono in troppi edifici pubblici della nostra regione".

A dirlo è il capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio regionale, Francesco Taglieri che fa sapere di aver "denunciato questo stato di cose, ma la situazione non migliora. Pertanto ho deciso di presentare un’interpellanza in consiglio regionale, rivolta al presidente Marsilio e all’assessore competente, per conoscere dopo quattro anni e mezzo di Giunta centrodestra, qual è la situazione in Abruzzo sul rispetto delle normative vigenti in tema di accessibilità”

Taglieri ricorda "le mie ultime denunce sul centro per l’Impego di Ortona, o sulle case Ater nel territorio di Lanciano, ma di esempi ce ne sono moltissimi in tutto il territorio regionale. A questo punto è importante che la giunta faccia chiarezza e informi il Consiglio. Non si può accettare che vi siano ostacoli fisici che limitano la mobilità di chiunque e in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria, ridotta o impedita, in forma permanente o temporanea. Inoltre, vi è la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi. Anche per queste tematiche non è la prima volta che denunciamo carenze gravi senza ottenere i dovuti riscontri".