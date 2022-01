Azione, il congresso di Chieti chiude il lungo weekend del partito di Calenda in Abruzzo

Con l’appuntamento di Chieti si è concluso domenica il lungo week end di congressi provinciali del partito di Azione in Abruzzo. Centinaia di tesserati hanno animato i quattro congressi provinciali in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, fino alle elezioni regionali del 2024. Tavolo di presidenza con l’ex segretario generale della Cisl Raffaele Bonanni, il coordinatore regionale Giulio Sottanelli, Paolo Nardella e Franca Camplone e i rappresentanti nazionali di Azione come l’onorevole Andrea Mazziotti e il coordinatore nazionale Matteo Richetti.

“Un partito riformista vero, d’ispirazione liberalsocialista, questo l’identikit di Azione – ha riferito il leader Carlo Calenda - un partito che abbia capacità di analisi, conoscenza e soluzione dei problemi attraverso precise competenze, lontano da ogni forma di populismo e sovranismo, ma comunque aperto al confronto, senza animosità, ma nella piena convinzione delle proprie idee”. Dopo l’elezione del coordinatore provinciale de L’Aquila, Gianluca Presutti, di Teramo Michele Capanna Piscè e di Pescara Stefano Torelli, si è giunti domenica mattina alla chiusura del cerchio con l’elezione, anche in questo caso per acclamazione, di Giovanni Luciano, coordinatore provinciale di Chieti, con la sua mozione dal titolo “Azione per crescere”.

“Gruppi tematici che lavorino sulle tante istanze del territorio, ma anche l’individuazione di tre vice segretari collocati in altrettante aree strategiche della variegata provincia teatina, così andrò a strutturare il coordinamento provinciale – ha spiegato il neo coordinatore Giovanni Luciano – avendo come stella polare il metodo indicato da Carlo Calenda, liberandoci dal laccio delle ideologie, e soprattutto facendo scelte precise, mostrando capacità decisionale con garbo, ma anche con fermezza, consapevoli che ci attende un lungo e faticoso lavoro.”

Al congresso di Chieti erano presenti il presidente della Provincia e sindaco di Vasto Francesco Menna, i sindaci di Chieti Diego Ferrara, di Francavilla al Mare Luisa Russo, di Lanciano Filippo Paolini, di Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio, di Perano Gianni Belisario; il consigliere provinciale Davide Caporale ed il segretario provinciale del partito Democratico Leo Marongiu. Oltre all’elezione di Giovanni Luciano, eletti anche Annmargareth Ciccotosto e Raffaele Bonanni come delegati che parteciperanno al congresso nazionale di Azione in programma il 19 febbraio.

“Abbiamo completato, oggi, i congressi provinciali di Azione. – Ha dichiarato in conclusione il coordinatore regionale Giulio Sottanelli – Non è un punto di arrivo, è solo l’inizio della costruzione di quel partito radicato nel territorio che Carlo Calenda raccomanda e che condividiamo”. Prossimo appuntamento: il 5 febbraio con il congresso regionale.