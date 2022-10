Autostrade, la senatrice Di Girolamo (M5s): "Bene l'avvio dei lavori di messa in sicurezza su A24 e A25"

La senatrice del M5S, Gabriella Di Girolamo, plaude all'avvio dei lavori di messa in sicurezza sismica dei viadotti dei tratti autostradali abruzzesi A24 e A25.

"È sicuramente una buona notizia - commenta - si tratta di una tematica sulla quale mi sono spesa in prima persona e con il gruppo del M5S abbiamo lavorato a fondo in questi mesi affinché fosse possibile raggiungere questo risultato. Finalmente iniziamo a vedere i frutti del lavoro svolto nei governi precedenti: oggi ci sono a disposizione 400 milioni di euro stanziati dal Piano nazionale complementare e ulteriori 200 milioni per la Smart Road".

Gli interventi previsti permetteranno di aumentare il livello di sicurezza delle infrastrutture, potenziare la connettività dell’ecosistema stradale, monitorare il comportamento delle opere d’arte e implementare sistemi di ricarica veloce per i veicoli elettrici.

"È importante - conclude Di Girolamo - che il lavoro dei commissario Corsini, insieme a quello del commissario Gisonni, proceda speditamente in questa direzione: è stato fatto un primo passo importante, ora occorre proseguire senza intoppi. I cittadini abruzzesi e tutti gli utenti della strada meritano infrastrutture moderne e sicure".