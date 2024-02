D'Alessandro (Iv) invita De Luca: "Venga in Abruzzo, spazziamo via chi ci ha 'svenduti' sui tavoli romani"

"Le battute possono essere offensive, ma di battute si tratta e tra persone civili si chiude la vicenda. Ma la battaglia di De Luca contro l'autonomia differenziata fa paura. Marsilio ha tradito l'Abruzzo votando a favore della schifosa riforma leghista, De Luca sta difendendo anche noi". Con queste parole Camillo D'Alessandro, presidente regionale di Italia Viva, interviene sullo scontro mediatico tra il presidente della giunta regionale Marco Marsilio e il governatore della Campania Vincenzo De Luca, reo di aver offeso il presidente del consiglio Giorgia Meloni durante la manifestazione contro l'autonomia differenziata e in difesa delle ragioni del Sud.

D'Alessandro, anche a nome della lista Riformisti e Civici che sostiene D'Amico alle prossime relezioni regionali, invita De Luca in Abruzzo: "Venga da presidente di Regione, da uomo del Sud, giriamo l'Abruzzo con una scopa per spazzare via chi ci ha 'svenduti' sui tavoli romani, Marsilio, che, approvando l'autonomia differenziata, ha compromesso il futuro della nostra Regione, dei nostri figli, della nostra scuola e della nostra sanità".

" Marsilio - conclude il presidente regionale di Italia Viva - non è stato solo inutile, ma è stato dannoso, va metaforicamente spazzato via, con una scopa simbolica, che arriva fino alle urne".