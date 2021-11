Aumento casi in Abruzzo, Marcozzi (M5s): "Accelerare subito con le vaccinazioni"

Dopo l'aumento dei casi Covid registrato negli ultmi giorni, la capogruppo M5S in Regione Sara Marcozzi chiede di accelerare con le somministrazioni dei vaccini.ù

"I numeri dei contagi in Abruzzo stanno salendo in maniera importante - dice - ed è dovere della Regione applicare tutte le misure di contenimento, a partire dalle vaccinazioni, per intervenire prima che l'emergenza torni realmente a essere tale. Perché se c'è una cosa che la pandemia da Covid ci ha insegnato è che, quando la curva è in fase crescente, i positivi aumentano in fretta. Adesso abbiamo uno strumento efficace per rallentare il contagio, che è quello dei vaccini, e la giunta Marsilio non può e non deve farsi trovare impreparata a questa nuova fase".

Quindi Marcozzi chiede di indirizzare in maniera chiara la sanità regionale e "sbrigarsi con richiami e prime dosi per chi non si è ancora vaccinato, per scongiurare qualsiasi pericolo per la salute dei cittadini e per le attività produttive del nostro territorio, già messe in ginocchio dalle scorse ondate. Il centrodestra in Regione Abruzzo - conclude - ha già dato ampia dimostrazione della propria lentezza e inadeguatezza a erogare fondi a sostegno delle aziende colpite dalla pandemia; perlomeno dimostri di aver imparato la lezione dal punto di vista sanitario e intervenga, con ogni mezzo a propria disposizione, prima che sia troppo tardi”.