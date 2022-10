Gli auguri a Giorgia Meloni dai senatori e deputati di Fdi: "Rappresenta garanzia per i cittadini abruzzesi"

"È con grande orgoglio che rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro al nuovo governo nazionale appena costituito, guidato da Giorgia Meloni, prima donna nella storia della Repubblica italiana".

Lo dichiarano in una nota i senatori e deputati abruzzesi di FdI Etel Sigismondi, Guido Quintino Liris, Guerino Testa, Rachele Silvestri e Fabio Roscani.

"Una squadra di grande profilo cui spetterà affrontare un lavoro importante e decisivo per la rinascita del nostro Paese e siamo certi che sarà in grado di offrire, sin da subito, ai cittadini italiani quei segnali cruciali che tutti si attendono".

"Per noi l'orgoglio è doppio - proseguono i parlamentari - avere il capo del governo eletto in Abruzzo non può che rappresentare una garanzia per i cittadini grazie alle sinergie che nasceranno con il governo regionale. Questo è il miglior auspicio che Fratelli d'Italia Abruzzo potesse avere per la propria terra".