Tonia Paolucci entra in Forza Italia e si candida alle regionali a sostegno di Marsilio

Dal civismo a Forza Italia. Tonia Paolucci fa il suo ingresso nel partito fondato da Silvio Berlusconi e scende in campo per le regionali 2024 a sostegno del presidente uscente Marco Marsilio.

L'ufficializzazione è avvenuta questa mattina, 15 dicembre, nella conferenza stampa convocata dal coordinatore regionale di Forza Italia Abruzzo, Nazario Pagano, che è anche presidente della I commissione Affari costituzionali della Camera.

“Accolgo con grande entusiasmo l’ingresso in Forza Italia Abruzzo di Tonia Paolucci – ha detto Pagano - stimato assessore del Comune di Lanciano e grande risorsa in vista delle prossime elezioni regionali. Tonia è per noi un grande investimento politico e ritengo che Forza Italia per lei rappresenti l’opportunità per estendere la propria azione politica in un ambito territoriale più ampio, regionale e nazionale“.

“Sono moltissimi gli amministratori abruzzesi, con alle spalle grande esperienza e prestigio, che scelgono di aderire al nostro partito, sposandone i principi e credendo fino in fondo nel nostro progetto che ha radici solide e si ispira alla politica del fare. Di questo non posso che essere profondamente orgoglioso”, ha concluso Pagano.

Tonia Paolucci, leader della lista civica Libertà in Azione (con la quale è stata anche candidato sindaco nel 2016 e con la quale è stata eletta nel 2021 diventando assessore della giunta Paolini), non ha intenzione di buttare alle ortiche 11 anni di civismo.

“La lista civica che continuerà ad esercitare sul territorio, nella maggioranza del sindaco Paolini – ha detto la candidata al consiglio regionale – la lista Libertà in Azione sarà federata a Forza Italia. In questi anni di lavoro intenso come assessore nella giunta del Comune di Lanciano mi sono resa conto di quanto sia importante la sinergia tra Comune e Regione per poter attuare politiche efficaci in favore dei territori – ha rimarcato Paolucci - Ho quindi deciso di accettare la proposta di candidatura alla carica di consigliere per le elezioni regionali del 2024 in Abruzzo a supporto del candidato e attuale presidente Marco Marsilio”.

“Lo faccio aderendo a Forza Italia, un partito moderato, popolare, europeista, con cui condivido valori e prospettive, in particolare per la crescita della nostra regione, dell’area frentana, di Lanciano – ha spiegato l'assessore comunale a sicurezza e transizione ecologica - Chi mi conosce sa che ho sempre disegnato per la nostra comunità un progetto di crescita, rilancio e riscatto. Siamo partiti insieme dal basso, con impegno e 'grinta', con in testa sempre lo stesso obiettivo: cambiare le cose migliorando la qualità della vita dei cittadini. Continuerò a farlo, continueremo insieme, portando le nostre istanze ma soprattutto la nostra grande passione e amore per il territorio in consiglio regionale”.

Nella stessa coalizione, ma nelle fila di Fratelli d'Italia, è candidato anche il collega di giunta, Paolo Bomba.