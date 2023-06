Approvato il rendiconto 2022: "In buono stato le finanze del Comune di Ortona"

I dati del rendiconto riportano valori positivi per le finanze del comune di Ortona. Dopo l’approvazione del bilancio preventivo 2023 un altro adempimento finanziario per le casse comunali riguarda il rendiconto dell’esercizio 2022 con il primo passaggio avvenuto in giunta, che ha approvato lo schema del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2022 e ora aspetta l’approvazione definitiva del consiglio comunale.

Un conto di fine anno con risultati positivi che certifica una sana e corretta gestione del bilancio comunale a partire dal fondo di cassa al 31 dicembre pari a 3 milioni e 598mila euro.

«I dati del rendiconto – specifica l’assessore al bilancio Marcello Di Bartolomeo – sono l’espressione tangibile del buon governo condotto in questi anni dall’amministrazione Castiglione e infatti insieme al risultato positivo di cassa si può notare un recupero significativo del disavanzo di amministrazione tramite il riaccertamento straordinario, oltre un milione di residui attivi riscossi, investimenti sul territorio, recupero dell’evasione, controllo dell’indice di indebitamento pari al 4,26% e rispetto dei parametri di deficitarietà strutturale. Dati tecnici che sostanziano un risultato positivo di amministrazione al 31 dicembre dell’anno scorso pari a 17 milioni e 737mila euro, in crescita rispetto all’anno precedente».

Dopo l’approvazione di giunta, lo schema di rendiconto è inviato all’organo di revisione per ottenere il relativo parere e quindi approderà in consiglio comunale per la definitiva approvazione.