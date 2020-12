Anticipo ritorno in zona arancione: partito il confronto con i ministri Boccia e Speranza

Prosegue il confronto in Conferenza delle Regioni per discutere dei tempi di passaggio a una zona a più basso rischio contagio. In questo senso il presidente della Regione Abruzzo ha avviato la discussione con il Governo allo scopo di anticipare il rientro dell’Abruzzo in zona arancione prima del previsto.

“C’è un’evidente asimmetria nel passaggio da una fascia a un’altra: quando si tratta di passare in una fascia di maggior rischio, la relativa classificazione avviene immediatamente, mentre il processo contrario comporta non meno di 21 giorni (almeno stando all’interpretazione e all’applicazione del Dpcm 3/11 che ne ha fatto il Ministero). Insieme agli altri presidenti, ho chiesto una valutazione più possibile e più ancorata ai dati reali, piuttosto che restare vincolati a un calendario rigido che può produrre esiti paradossali e penalizzazioni ingiustificate”.

Marsilio fa sapere di aver riproposto ai ministri Speranza e Boccia il tema già sollevato ieri in Conferenza delle Regioni.

“Su questo tema - ha aggiunto - il confronto con Speranza proseguirà nei prossimi giorni in vista della scadenza dell’ordinanza ministeriale vigente”.

L'obiettivo è uscire dalla zona rossa prima del 10 dicembre. L'auspicio di Marsilio, quindi, è che, rispetto al passaggio attualmente previsto tra dieci giorni, con la scadenza del Dpcm e con eventuali nuove regole si possa "anticipare, sempre che ci assistano i numeri, perché è chiaro che si deve avere un quadro compatibile con la pretesa".