“Antenna 5G nei pressi del nuovo asilo comunale, è autorizzato?”: Costa (Forza Chieti) chiede delucidazioni al sindaco

"Sono stato contattato dai cittadini che risiedono in via Ettore lanni e nel nuovo complesso abitativo in via Nicola Buracchio e i residenti mi hanno riferito che una società di telefonia mobile è interessata a installare un'antenna nei pressi dell’asilo nido 'Bambi' e del carcere di Madonna del Freddo, oltre che a ridosso del nuovo complesso abitativo 'Abitare Abruzzo' costituito da circa 150 appartamenti".

Il consigliere comunale di Forza Chieti, Maurizio Costa ha presentato un’interrogazione all’amministrazione comunale per chiedere delucidazione ed esprimere la propria perplessità sulla questione.

"Una collocazione che rappresenterebbe insieme un danno ma anche una beffa per chi ha acquistato appartamenti e villini, oggi in fare di rifiniture, e anche di interventi relativi alla viabilità. Mi permetto a questo punto di esprimere anche diverse perplessità a riguardo della sicurezza del carcere dove oggi i controlli sono fatti con impianto di video sorveglianza, con l'uso di onde elettromagnetiche, che possono essere messe in crisi dall' antenna che si vuole realizzare, con preoccupazioni legate anche alla salute dei detenuti".

Ma la preoccupazione principale di Costa riguarda il nuovo asilo nido. "Per circa otto ore al giorno ci saranno bambini dai tre ai cinque anni oltre ai loro insegnanti». Il consigliere chiede al sindaco di «chiarire se sono arrivate richieste di installazione di antenne per la telefonia mobile in zona Levante. Qualora ci fosse una richiesta di installazione, chiedo di sapere se gli uffici hanno interpellato la società che collabora con il Comune (Polab), e l'Arta Abruzzo, che già da ora dovrebbe essere in grado di effettuare simulazioni sul territorio interessato in relazione alle frequenze utilizzate dagli impianti e al tempo di esposizione alle emissioni".