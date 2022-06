Amianto nell'ospedale: arrivano 260mila euro per la rimozione

"Quasi 260 mila euro per la rimozione dell’amianto dall'ospedale di Vasto". Ad annunciarlo è la consigliera regionale della Lega, Sabrina Bocchino dopo la pubblicazione da parte dell’assessorato all'Ambiente della graduatoria di interventi per la rimozione dell'amianto negli edifici pubblici, come scuole ed ospedali.

Grazie ai fondi messi a disposizione dal ministero della Transizione ecologica per un importo di 3.2 milioni di euro saranno attenzionati scuole e ospedali dell'Aquila, Chieti, Lanciano, Avezzano, Pescara, Teramo, Sulmona, Tortoreto, Ortona, Penne, Vasto, Fossacesia e Tornareccio. In particolare, vi sarà un finanziamento per la rimozione dell’amianto dall’ospedale S. Pio da Pietrelcina pari ad un importo di 259.782,92 euro.

"Un' operazione che mostra ancora una volta l’impegno della Lega Abruzzo - dice Bocchino - anche in tema di ambiente e di tutela della salute dei cittadini, quelli più fragili in primis, con un occhio di riguardo verso una migliore qualità della vita, come giustamente ha evidenziato l’assessore Campitelli, in un momento in cui si pongono le basi per la transizione ecologica".