L'Abruzzo confermato in zona gialla, indice Rt (0,78) e occupazione degli ospedali in ulteriore discesa [VIDEO]

L'Abruzzo verrà confermato in zona gialla dalla cabina di regia del ministero della Salute domani, venerdì 30 aprile.

Dunque anche la prossima settimana nella nostra regione saranno in vigore minori restrizioni rispetto alla settimane passate in arancione e rosso.

La conferma arriva dal presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, al termine dell'unità di crisi.

«Sono dati sostanzialmente positivi», dice Marsilio, «l'indice Rt è sceso ulteriormente arrivando a 0,78 e dunque domani la regione Abruzzo verrà confermata in zona gialla ma anche con molta probabilità a rischio basso anche perché la percentuale di occupazione di posti letto negli ospedali è in continua diminuzione ed è vicino al 20 per cento. Dunque c'è una situazione che sta migliorando e di questo siamo molto contenti vista anche la riapertura delle scuole, avvenuta già da qualche settimana. Gli unici focolai che stiamo tenendo sotto controllo li troviamo a Palena, Lettopalena dove c'è una situazione scolastica che ha provocato qualche primo focolaio».

Poi Marsilio ufficializza che sono solo 2 i comuni che resteranno in zona rossa: San Pio delle Camere e Barisciano. Tutti gli altri già da domani possono tornare in gialla. Inoltre l'Abruzzo ha superato, nella giornata odierna, la quota di vaccinazioni richieste dal commissario Figliuolo che era pari a 11 mila somministrazioni. Figliuolo sarà in Abruzzo il prossimo 7 maggio insieme al capo della protezione civile, Curcio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Allegati