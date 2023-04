Abolizione del certificato medico obbligatorio dopo un'assenza di 5 giorni da scuola: la commissione regionale dà il via libera

La Regione Abruzzo vuole abolire l’obbligo di presentazione dei certificati medici richiesti dalle scuole dopo l'assenza degli alunni per più di cinque giorni.

È quanto previsto nel progetto di legge appena licenziato all'unanimità dalla commissione Bilancio, Affari generali e Istituzionali del consiglio regionale.

"La proposta - spiega il capogruppo di Fratelli d'Italia, Massimo Verrecchia, promotore dell'iniziativa - si inserisce nel filone della semplificazione dei procedimenti amministrativi con l'obiettivo di superare un annoso problema burocratico a carico delle famiglie con bambini e ragazzi e dei pediatri. Si tratta del certificato di riammissione previsto da un regolamento statale del 1961 - precisa - considerato ormai anacronistico dalla stessa Federazione italiana dei medici pediatri che, anche sull'esempio di altre Regioni, l'Abruzzo intende superare attraverso una integrazione alla legge regionale n.31 del 1 ottobre 2013".

"Anche il Consiglio di Stato, nel 2014 - evidenzia Verrecchia - si è pronunciato positivamente sulla deliberazione della Regione Liguria. Si tratta di una norma di buon senso - aggiunge l'esponente di Fratelli d'Italia - che elimina una complicazione burocratica, continuando a garantire tutti i necessari interventi di profilassi che i dipartimenti di prevenzione attivano per la sorveglianza delle malattie infettive e contagiose all'interno delle scuole. La Regione Abruzzo - conclude Verrecchia - compie un ulteriore passo in avanti nell'ambito della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale".