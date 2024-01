Sul dimensionamento scolastico Febbo si dissocia: "Trasferita all'ultimo la sede della dirigenza dall'Agrario a Monteodorisio"

Le conseguenze del dimensionamento scolastico approvato dalla Regione Abruzzo in provincia di Chieti provocano malcontento e stavolta è il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, Mauro Febbo, a non essere d'accordo con le decisioni della sua stessa maggioranza.

"Sul dimensionamento scolastico l'assessore regionale Quaresimale inspiegabilmente torna sui passi e danneggia, per la seconda volta, la provincia di Chieti. Già con la delibera 01/2004 che prevedeva il 'taglio' di 7 dirigenze ben 3 erano della provincia di Chieti e zero di Teramo. Poi, dopo una settimana torna sui suoi passi e, sempre per quanto riguarda la provincia di Chieti, trasferisce la sede della dirigenza dall'Agrario di Scerni a Monteodorisio. Sembra - sostiene Febbo - che la decisione sia dettata più da un 'baratto' di peso politico che dalla individuazione distinta di una formazione specifica e di qualità per la provincia di Chieti”.

Il capogruppo di Forza Italia si dissocia da quanto deliberato ieri in giunta regionale, su proposta dell'assessore Quaresimale "con un provvedimento con il quale si è maldestramente ritornati su una decisione ragionata, spostando la direzione dell'Omnicomprensivo da Scerni a Monteodorisio. Inutile ripetere come la presidenza era stata attribuita all'Agrario per la complessità e la mole di lavoro che comportano l'azienda agricola, il convitto, la cantina e i terreni da gestire. Inoltre la gestione degli altri plessi era garantita sviluppando un piano di segreteria tra i vari istituti. Bene ha fatto l'assessore di Forza Italia a non votare tale decisione. Nei prossimi mesi - annuncia Febbo - chiederò che si torni su tale decisione o comunque per garantire una presidenza certa all'Agrario di Scerni, unica istituzione di un settore importante e specifico della provincia. Come chiederò spiegazioni su come sia stata gestita la vicenda lavorando per rivedere la politica dei tagli delle dirigenze abruzzesi”.