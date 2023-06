C'è la gara ciclistica, strade chiuse a San Giovanni Teatino

Strade chiuse, a San Giovanni Teatino, nella giornata di domani (domenica 4 giugno), per la gara ciclistica agonistica II memorial Cesare Pantalone.

La competizione inizierà alle ore 15.30, lungo un circuito di 15 giri. Tutte le strade interessate dalla gara resteranno chiuse a partire dalle ore 13 e per tutta la durata della manifestazione, con divieto di traffico veicolare e di sosta.

Si tratta di via Ciafarda (zona bocciodromo), via De Gasperi, via Belvedere, via Europa, corso Italia, via Mazzini, via Giulio Cesare, via Ciafarda; via Mazzini, via Vittorio Emanuele II, via P.Nenni, via Di Nisio, via Sicilia, via Chieti, corso Marconi, via Belvedere, via Europa, corso Italia, via Mazzini, via Giulio Cesare con arrivo in via Ciafarda (all'altezza del bocciodromo) previsto per le ore 17.30.