Marsilio sul rinvio dello stop alle auto combustibili a motore: "Una scelta sensata"

Il presidente della giunta regionale d'Abruzzo Marco Marsilio plaude al rinvio sul blocco Ue alla vendita di auto benzina e diesel.

Ieri, intervenendo alla sessione plenaria del Comitato europeo delle Regioni a Bruxelles, Marsilio ha giudicato la recente decisione di rinviare lo stop definitivo alle auto a motore endotermico dal 2035 come "un’ottima notizia per quelli che come noi vogliono un'Europa competitiva a livello globale e hanno una visione più pragmatica sulla transizione verde rispetto ai dannosi ideologismi che non tengono conto degli impatti economici e sociali di certe scelte scellerate. Sono lieto che la presidenza svedese sta permettendo un’ulteriore riflessione su questa questione che avrebbe provocato un disastro economico in Abruzzo e in molte altre regioni europee".

Marsilio ha poi aggiunto: "I nostri cittadini e le loro famiglie che dipendono dall’industria automobilistica si aspettano che i loro rappresentanti facciano di tutto per proteggere il loro lavoro. Ecco perché è fondamentale cercare un risultato che offra soluzioni tecnologicamente aperte".