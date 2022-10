Meteo, weekend e notte di Halloween con anticiclone anomalo e caldo fuori stagione

L'anticiclone africano è ancora in gran forma, tra oggi e domani domenica raggiungerà il culmine della sua espansione sull'Italia posizionando i massimi barici sia al suolo che in quota sulle regioni settentrionali.

Questo, come spiegano gli esperti di 3Bmeteo, significa sole e caldo anomalo senza interferenze, sarà anche aria leggermente più asciutta quindi anche le nebbie e le nubi saranno sfavorite con pochissime eccezioni al Sud, lungo l'Adriatico. Quella che potremmo definire la stabilità perfetta. Solo all'estremo sud stante una ventilazione leggermente più fresca da est associata a un minimo sul Mediterraneo orientale si potrà registrare qualche sporadico annuvolamento ma non sarebbe nemmeno il caso di menzionarlo.

Questa situazione sarà anche il punto di partenza della nuova settimana ma con qualche leggera differenza. Da lunedì i massimi barici tenderanno a spostarsi verso l'Europa sud orientale per la maggiore spinta esercitata sul comparto nord occidentale da una depressione atlantica sull'Inghilterra. Queste correnti trasporteranno una prima perturbazione verso la Penisola Iberica e la Francia ma dovranno scontrarsi con un campo ancora anticiclonico sul nostro settore.

Quindi il tutto per noi si tradurrà in qualche debole infiltrazione di aria umida che porterà degli annuvolamenti e qualche isolata pioggia nella giornata di Ognissanti. Piogge che probabilmente si limiteranno ad interessare solo parte del Nordovest, soprattutto Liguria e medio alto Piemonte, al limite anche l'alta Lombardia ma a fine giornata. Non un cambiamento sostanziale dunque ma solo un segnale per un potenziale cambiamento che potrebbe avvenire nei giorni successivi ma che dovremo approfondire in altra sede. Per quanto riguarda il clima, ben poco cambierà rispetto a questi giorni, le temperature resteranno al di sopra delle medie stagionali ovunque con un'anomalia positiva più marcata sulle regioni centro settentrionali dove gli scarti con la media potrebbero essere fino a 8°C in più del normale. Al sud non si raggiungeranno più i 30°C dei giorni scorsi ma lunedì potrebbe esserci un nuovo aumento delle temperature che potrebbe riportare i 28/30°C sulla Puglia.