Largo all'estate e temperature in aumento: torna il caldo africano

Dopo gli ultimi giorni di instabilità, spazio all'estate con cieli sereni e aumento delle temperature. Ma questo vuol dire anche ritorno del caldo africano.

Secondo gli esperti di 3bmeteo.com a partire da lunedì 17 giugno, il fronte afoso proveniente dall'Africa andrà a inglobare il Sud e buona parte delle regioni centrali. Soprattutto nel Mezzogiorno i termometri saliranno ben oltre i 30 gradi in quanto "le stime dei modelli sono per valori persino superiori ai 40°C su Sicilia, Calabria, Puglia ma localmente anche al Centro". L'ondata di calore andrà a intensificarsi nella giornata di martedì prossimo, ma il vero caldo arriverà tra mercoledì e giovedì secondo gli esperti. Sta di fatto che quelli della prossima settimana saranno giorni all'insegna del bel tempo e delle alte temperature, che tuttavia potrebbero lsciare il posto, appena dopo, a una nuova perturbazione.

Le previsioni per i prossimi giorni in Abruzzo

In Abruzzo bel tempo e temperature in aumento. "Nel corso dei prossimi giorni - si legge su 3bmeteo - il rinforzo di un campo di alta pressione riporterà condizioni decisamente più stabile ed asciutte anche in montagna. Anticiclone che darà un primo assaggio d'estate, con temperature che raggiungeranno punte di 28/30°C anche sui settori costieri. Caldo moderato che si farà percepire maggiormente nelle aree interne del settore, specie tra valli e pianure interne, con picchi fino a 31/32°C". Confermata l'ondata di caldo nel corso della prossima settimana, la seconda della stagione dopo quella dei primi del mese di giugno, con temperature in ulteriore aumento fino a superare i 35/37 gradi nelle aree interne. Afa in probabile aumento lungo le aree costiere.