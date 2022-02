Tempesta di vento e quota neve in calo, gli esperti meteo: "Situazione particolare fino a martedì"

Venti fortissimi anche a Chieti nelle ultime ore. Una perturbazione dal Nord Europa sta attraversando l'Italia, accompagnata da forti raffiche che, in alcuni casi, stanno assumendo carattere di eccezionalità, specie su diverse aree del Nord Italia. "Accade perchè - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara - i venti forti da Nord dapprima impattano sulle Alpi estere portando bufere di neve, successivamente traboccano sul versante alpino italiano, dove scendendo lungo i pendii verso la Pianura Padana si comprimono, surriscaldano e seccano, ma acquisiscono anche maggiore velocità”.

In Abruzzo e sul centrosud in genere la stessa perturbazione sta portando rovesci, temporali e un crollo delle temperature. "La neve è tornata a cadere si sotto i 700m a partire da Abruzzo e Molise e nelle prossime ore la quota sarà in calo" prosegue Ferrara, aggiungendo che "nel corso della giornata di domani, martedì 8 febbraio, il vento sarà in progressiva attenuazione. A seguire - conclude - l'anticiclone riporterà la quiete meteorologica su tutta Italia, aggravando la condizione siccitosa che sta penalizzando diverse aree del Paese, in particolare del Nord, in questa anomala stagione invernale” - concludono da 3bmeteo.com".