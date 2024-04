"Rischio idrogeologico e temporali": diramata un'allerta meteo gialla

Un'allerta meteo gialla per la giornata di oggi, giovedì 18 aprile 2024, è stata diramata dal Centro funzionale d’Abruzzo. L'avviso è valido dalle 14 a mezzanotte in ampia parte della provincia di Chieti quando è prevista "criticità ordinaria/allerta gialla per rischio idrogeologico temporali su tutte le zone di allerta".

Si invitano i Comuni delle zone di allerta in cui è prevista criticità a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal piano di emergenza comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi.