Fine settimana con piogge e temperature in calo in Abruzzo e nel Chietino

Il tempo stabile e soleggiato è destinato a lasciare il passo a piogge e temperature in calo anche in Abruzzo e nel Chietino. Le previsioni di 3bmeteo per sabato 12 e domenica 13 novembre, infatti, indicano un marcato peggioramento a partire dalla serata di oggi, sabato 12 novembre.

La giornata di oggi è stata inizialmente caratterizzata da tempo stabile, seppur con nuvolosità medio-alta diffusa, spesso compatta. Ma le nubi sono in aumento entro sera a partire dal basso Abruzzo, con primi piovaschi su Vastese e Valle del Sangro.

A Chieti si va da coperto a molto nuvoloso, con temperature che oscillano tra 12 e 17 gradi; le piogge sono attese nella notte e po domani.

La giornata di domani vedrà tempo instabile, complice la risalita di un vortice freddo di origine balcanica, che porterà piogge sparse nel corso del giorno, a carattere di rovescio lungo le coste specie tra pomeriggio e sera; il peggioramento sarà accompagnato da un'intensificazione dei venti da sud-sudest, specie sui settori costieri, e da un calo delle temperature. La Protezione civile ha emesso l'allarta gialla in Abruzzo per la giornata del 13 novembre.

Anche per lunedì 14 novembre attesa un'altra giornata di maltempo con miglioramento a partire da martedì 15 novembre.