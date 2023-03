Esordio di primavera con la pioggia: allerta gialla in tutto l'Abruzzo

La primavera inizia con il maltempo in Abruzzo dove da ieri sera piove in quasi tutte le zone. Un'allerta meteo gialla è stata diramata dalla protezione civile per la giornata di oggi, martedì 21 marzo e il centro funzionale d'Abruzzo ha emesso un avviso di criticità per rischio idrogeologico e temporali.

Maltempo e instabilità atmosferica caratterizzano questo inizio di stagione dunque, ma già da domani, mercoledì 22, la situazione sembra essere destinata a mutare.

La perturbazione in transito sull'Italia si troverebbe infatti alle ultime fasi con l'alta pressione che tornerà consolidarsi a partire da mercoledì, quando è previsto l'inizio di una fase di tempo stabile e clima mite, con valori tipici primaverili.