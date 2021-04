Meteo, Italia a due facce nei prossimi giorni: che tempo farà a Chieti e dintorni

Precipitazioni occasionali in Abruzzo durante la settimana. Le previsioni di 3B Meteo

Un’Italia divisa tra sole e acquazzoni nei prossimi giorni che saranno caratterizzati da tempo spesso instabile al centronord, con frequenti piogge e anche qualche temporale e un clima più stabile al sud con primi caldi di stagione

Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, che spiega: “Le prime locali piogge sono attese già lunedì, ma sarà tra martedì e giovedì che avremo piogge e temporali più frequenti, localmente anche di una certa intensità. Coinvolte soprattutto le regioni del nord ma anche il centro, in primis Toscana, Umbria e Marche; precipitazioni invece più occasionali tra Lazio e Abruzzo.

Le precipitazioni si verificheranno ad intermittenza: anche le aree più interessate godranno infatti di parentesi asciutte con delle aperture”.

A Chieti i cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge a partire da mercoledì pomeriggio. Le temperature massime, sempre secondo 3B Meteo, si aggireranno sui 20°C, le minime sui 10-12 °C.

Alla base dei dati attuali, anche nel weekend del 1°maggio si prospetta una situazione piuttosto analoga a quella prevista in settimana, “con una Italia ancora divisa tra sole e nuovi acquazzoni. Si tratta però di una linea di tendenza - concludono da 3bmeteo.com - ancora in fase di analisi e non definitiva” .