Allerta gialla per temporali sull'Abruzzo, meteo incerto fino a metà settimana: le previsioni

Allerta gialla per temporali diramata dalla Protezione civile nella giornata di oggi (lunedì 24 giugno) per sette regioni: oltre all'Abruzzo, Veneto, Toscana, Sardegna, Lazio, Umbria e Marche.

Secondo i meteorologi di 3bmeteo, è prevista una progressiva instabilizzazione del tempo, con acquazzoni/rovesci e locali temporali almeno fino a mercoledì 26 giugno compreso. Successivamente, residua instabilità di calore sui rilievi e tempo in progressivo miglioramento con temperature vicine alle medie del periodo.

A Chieti, sempre stando alle previsioni di 3bmeteo, oggi ci saranno nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio e schiarite in serata, sono previsti 3mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3641m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest.

Domani (martedì 25 giugno), a Chieti, cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3733m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est.