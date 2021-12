Meteo, a Natale arriva il garbino con temperature quasi di 20 gradi: le previsioni

Quello 2021 sarà un Natale caratterizzato dal caldo portato dal vento garbino.

Questo dicono le previsioni elaborate da Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com.

Per quanto riguarda le previsioni meteo relative all'Abruzzo, Badellino indica che l’anticiclone che da giorni protegge le latitudini mediterranee dagli attacchi perturbati inizierà a perdere colpi già a ridosso della vigilia, quando le prime infiltrazioni di aria umida ma più mite si faranno strada da ovest dirigendosi verso l’Italia. L’Abruzzo si troverà però sottovento al flusso occidentale e risentirà solo in misura ridotta della nuova circolazione, con un certo peggioramento a partire da Natale prevalentemente sulle zone interne appenniniche, dove giungerà qualche pioggia. Precipitazioni più scarse invece o del tutto assenti verso le coste, un po’ più probabili solo il giorno di Santo Stefano. Temperature previste in aumento, grazie all’ingresso delle correnti più miti.

Natale con il garbino a Chieti, massime anche di 17 gradi

Fino a giovedì nubi sparse e schiarite a Chieti, senza alcun fenomeno. Il contesto termico vedrà temperature oscillare tra 4 e 14/15 gradi tra giorno e notte e la ventilazione sarà debole variabile o occidentale. Ampi rasserenamenti caratterizzeranno il giorno della Vigilia, con temperature che oscilleranno dai 7 gradi della notte fino ai 16 gradi del giorno grazie all’insorgenza di venti di garbino dalle vallate appenniniche verso la pianura. Anche il giorno di Natale prevarranno le schiarite e i venti di garbino manterranno elevate le temperature, tra i 7 gradi della notte e i 17 gradi del giorno. A Santo Stefano si assisterà a un certo aumento della nuvolosità anche con qualche piovasco verso sera, ma il clima sarà ancora mite con massime fino a 16 gradi. Nei giorni successivi ancora alternanza di schiarite e annuvolamenti e qualche pioggia che potrà intervenire negli ultimi giorni dell’anno.