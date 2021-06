Caldo e afa non danno tregua all'Abruzzo: temperature massime in aumento per l'anticiclone africano

Il meteorologo di 3bmeteo parla anche un weekend con probabili temperature più sopportabili e clima meno afoso. Venti da Est-Nordest, in prevalenza deboli o a tratti moderati.

Le temperature massime previste sono in ulteriore aumento, in un contesto climatico di caldo intenso e afoso.

Sarà garantito quindi in città un tempo stabile con sole prevalente, tuttavia a tratti parzialmente offuscato dalla presenza di innocue nubi stratificate di passaggio tra giovedì e venerdì.

Il caldo e l'afa non daranno tregua a Chieti e all'Abruzzo neppure nel corso della prima settimana d'estate.

Le previsioni del meteorologo di 3bMeteo Ghisu confermano un clima rovente anche per i prossimi giorni: è raccomandato fare attenzione alla calura