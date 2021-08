Meteo, inizia la settimana più calda: a Chieti lunedì previsti 32°C

Si apre la settimana più calda dell'estate. A Chieti oggi, lunedì 9 agosto, le previsioni di 3bmeteo indicano cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4612m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Anticiclone che va ulteriormente rafforzandosi, a garanzia di un'altra giornata con sole protagonista, fatto salvo il transito di nuvolosità alta e stratiforme tra tardo pomeriggio e sera soprattutto tra Marche e Abruzzo. Clima caldo ovunque, con picchi superiori ai 35°C nelle aree interne. Brezze sostenute. Mare da poco mosso a mosso.