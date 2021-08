Meteo, vento e caldo: a Chieti si toccano punte di 37°C

Vento e temperature che raggiungeranno i 37°C oggi, domenica 1 agosto a Chieti. Le previsioni di 3bmeteo annunciano cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore.

Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 37°C, la minima di 27°C, lo zero termico si attesterà a 4437m.

I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: vento.

Nel settore climatico Subappennino chietino le condizioni nuovamente anticicloniche seppur con transito di nubi medio-alte, temporaneamente compatte. Qualche piovasco diurno non escluso tra Appennino e Marche settentrionali.

Temperature massime pienamente estive con punte di 34-37°C, picchi anche di 38/40°C sui settori subappennini abruzzesi e marchigiani, specie meridionali, per intensi venti di garbino. Venti sino a forti meridionali. Mare da poco mosso a mosso.