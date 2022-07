Meteo, si interrompe il dominio dell'anticiclone africano: primi temporali al nord e su parte del centro

Si interrompe il dominio dell’anticiclone africano, in arrivo i primi temporali al nord e su parte del centro.

A dirlo sono le previsioni elaborate da 3bmeteo.com per la settimana in corso.

Anticiclone africano perde forza, primi temporali in arrivo entro sera

«L’anticiclone africano, vero indiscusso protagonista dell’estate 2022 su mezza Europa con temperature record dal Portogallo alla Svezia, mostra segni di indebolimento a opera di alcune veloci perturbazioni che lambiranno in settimana in parte l’Italia». A parlare sono i meteorologi di 3bmeteo che parlano di «una prima coda di perturbazione che raggiungerà il nord tra lunedì notte e la giornata di martedì con fenomeni a tratti anche di forte intensità per via degli intensi contrasti termici». I fenomeni saranno più probabili su alpi, prealpi, alte pianure e nord est. Qualche rovescio o temporale non escluso anche sull’Appennino centro settentrionale e localmente nelle aree interne di Marche ed Emilia Romagna. Le temperature subiranno una diminuzione ma saranno ancora superiori alle medie tipiche del periodo. Saranno poche le variazioni degne di nota altrove. Secondo gli esperti «le precipitazioni in arrivo porteranno un po’ di sollievo ma non avranno effetti significativi sulla siccità».

Altri temporali in settimana

Mercoledì una seconda perturbazione porterà altra instabilità al nord e sull'appennino centro meridionale, qui specie al pomeriggio. Venerdì è attesa una terza con nuovi temporali qua e là al nord in moto dalle alpi verso le pianure; tempo più soleggiato sul resto d’Italia con qualche rovescio o temporale in sviluppo sui rilievi. Fine settimana nel complesso buono salvo per una moderata instabilità sul Triveneto e poi sull'appennino. Tuttavia la previsione per il weekend rimane ancora incerta vista la distanza temporale.

Stop alla canicola, temperature in lieve calo

È atteso un graduale ridimensionamento delle temperature. L'andamento delle temperature sarà altalenante ma andremo verso una fase con caldo più sopportabile, anche di notte. La diminuzione delle temperature riguarderà dapprima il Nord ma entro il fine settimana anche il resto della Penisola. «Non aspettiamoci uno stravolgimento termico vero e proprio ma solo una attenuazione della canicola», concludono da 3bmeteo.