Meteo, Ferragosto afoso ma possibili piogge (deboli) nel pomeriggio

Le previsioni di 3bmeteo indicano mattina con cielo sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio nubi in aumento

Mattina con cielo sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi e deboli piogge (sono previsti 2mm di pioggia). Queste le previsioni di 3bmeteo per la giornata di Ferragosto dove la temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 27°C, lo zero termico si attesterà a 4456m.

I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Allerte meteo previste: afa.

Nel resto della regione questa giornata di Ferragosto trascorrerà all'insegna del sole e del gran caldo: afa ancora ben presente la sera e la notte lungi i litorali e sulle aree pre-appenniniche. Da segnalare la formazione di rovesci e temporali diurni sui massicci abruzzesi in locale sconfinamento anche su chietino, vastese e pescarese. Venti a regime di brezza termica. Mare da quasi calmo a poco mosso. Massime stabile con picchi oltre i 35°C.