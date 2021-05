Fine settimana con cielo sereno in Abruzzo e nel Chietino: le previsioni meteo

Le previsioni di 3Bmeteo indicano bel tempo per il weekend con temperature gradevoli

Fine settimana all'insegna del bel tempo in Abruzzo e nel Chietino. Secondo le previsioni di 3bMeteo a Chieti oggi, 8 maggio, giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge nelle prossime ore.

Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 19.1°C, la minima di 13.3°C, lo zero termico si attesterà a 3208m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest.

Domenica le previsioni meteo parlano di cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3733m.

I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.