Meteo, primavera in stand-by: tornano pioggia e vento a Chieti e dintorni

Perturbazione in arrivo in Abruzzo dove le prossime ore saranno caratterizzate da meteo instabile con pioggia e venti. Le previsioni di 3bmeteo.com indicano, per la giornata di giovedì, nubi in progressivo aumento nel pomeriggio a partire dall'entroterra appenninico, con primi piovaschi in formazione sull'Aquilano e sui monti della Maiella.

“Entro sera la nuvolosità aumenterà su tutta la regione – spiega il meteorologo Stefano Ghisu - con piogge diffuse tra il debole e moderato in estensione sin verso le coste. Seguirà un venerdì instabile con nubi compatte e tratti di pioggia al più moderati, più frequenti nella prima parte di giornata. Il weekend sarà variabile, all'insegna dell'instabilità pomeridiana limitata ai settori interni ed Appennino, con locali rovesci o brevi temporali. Asciutto lungo le coste. Temperature in flessione venerdì, con valori massimi prossimi i 15-17°C nell'entroterra; in lieve ripresa nel weekend. Venti prevalentemente orientali, deboli o moderati”.

Nello specifico a Chieti le previsioni indicano un giovedì variabile, inizialmente soleggiato ma con graduale aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio e prime deboli precipitazioni entro sera. Venerdì si prevedono nubi compatte e tratti di pioggia tra il debole e moderato, più frequenti nella prima parte di giornata.

Il weekend sarà variabile e più asciutto, tra sole e nubi irregolari più presenti nel corso di sabato. Le temperature massime raggiungeranno i 20°C, in lieve flessione venerdì con valori sin verso i 16°C.