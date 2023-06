Piogge e temporali mettono in pausa l'estate: allerta gialla per l'Abruzzo

L'estate lascia ancora il passo al maltempo. La perturbazione, che nelle ultime ore ha interessato gran parte delle regioni centro-settentrionali, nelle prossime ore andrà ad interessare anche le regioni versante adriatico centro-meridionale, con temporali da sparsi a diffusi, localmente anche di forte intensità.

Sulla base delle previsioni disponibili, quindi, il Dipartimento della Protezione civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende quello diramato nella giornata di ieri. I fenomeni meteo potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche.

L’avviso prevede dal mattino di domani, 1° luglio, precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Abruzzo, Molise e Puglia, specie lungo i versanti adriatici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, sabato 1 luglio, allerta arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico in Toscana, allerta gialla in Abruzzo e altre 9 regioni: Marche, Umbria, Lazio, Molise, Campania e su settori di Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna, Puglia.