Primo break dell'estate: perturbazione in arrivo tra venerdì e sabato

In arrivo il primo break dell'estate anche per il Centrosud: tra venerdì e sabato tempo il tempo sarà marcatamente instabile per una perturbazione in discesa dal Nord Europa con rischio ancora una volta di grandine e colpi di vento. Lo confermano le previsioni di 3bmeteo.com:

"Su gran parte dell'Europa centro-settentrionale - spiega il meteorologo Edoardo Ferrara - è in azione un ciclone di chiaro stampo autunnale, responsabile di pioggia, temperature anche sotto la media ma soprattutto di venti a tratti tempestosi. La coda meridionale di questa perturbazione raggiungerà anche l'Italia rinnovando per l'ennesima volta temporali al Nord, ma sancendo anche il primo vero break temporalesco al Centrosud".

Il peggioramento entrerà nel vivo nella giornata di venerdì con rovesci e temporali più diffusi ancora al Nord, ma questa volta anche al Centro. "Saranno possibili fenomeni localmente violenti con rischio grandine e violente raffiche di vento dal Piemonte al Friuli Venezia Giulia ma questa volta anche tra Toscana, Umbria, Marche, Lazio interno e Abruzzo. Tra venerdì sera e sabato mattina il fronte temporalesco 'spazzolerà' anche gran parte del Sud Italia anche in questo caso con rischio fenomeni localmente violenti e nubifragi" avverte Ferrara.

Questo il quadro previsto per il fine settimana: "Sabato ritroveremo marcata instabilità atmosferica al Centrosud peninsulare con rovesci e temporali sparsi, localmente intensi, specie su Appennino e lato Adriatico; coinvolta marginalmente anche la Sicilia, specie nordorientale mentre sulla Sardegna i fenomeni saranno scarsi o assenti ma con forte vento. Piogge e rovesci anche sul Nordest, mentre il tempo andrà migliorando sul Nordovest. Domenica generalmente più soleggiata, salvo ancora qualche rovescio sul basso versante tirrenico e nuovi temporali in arrivo sul Nordest".

Le temperature saranno in netto calo tra venerdì e sabato, anche di 8-10°C al Centrosud. I valori termici si porteranno così anche sotto le medie del periodo per il primo weekend di agosto, con clima frizzante nottetempo e all'alba, mentre le massime non dovrebbero superare quasi ovunque i 28-30°C. Dalla prossima settimana l'estate ripartirà con il ritorno "dell'alta pressione subtropica e una ripresa del caldo, che - concludono da 3bmeteo.com - potrebbe tornare molto intenso entro il 10-12 agosto, seguiranno aggiornamenti".