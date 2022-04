Meteo in graduale peggioramento: nuova perturbazione in arrivo

Pioggia imminente sull'Abruzzo e a Chieti, nelle prossime ore, per via del transito di una perturbazione.

Come spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Stefano Ghisu: "La giornata di mercoledì sulla regione sarà caratterizzata da un progressivo aumento della nuvolosità già dal mattino, con prime piogge nel corso del pomeriggio a partire dai settori occidentali in estensione alle aree costiere. Quota neve a partire dai 1500-1700 m".

A Chieti condizioni meteo in graduale peggioramento, con cieli poco o parzialmente nuvolosi al mattino, con nubi in progressivo aumento nel corso pomeriggio associate a piogge deboli o moderate. Cielo molto nuvoloso in serata, con precipitazioni a tratti ed in prevalenza deboli. L Temperatura massima sarà di 15°C, la minima di 7°C.

Progressivo miglioramento da giovedì mattina.