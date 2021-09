Meteo: nel weekend cielo sereno e temperature estive a Chieti

Le previsioni di 3bmeteo annunciano cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata di sabato

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata oggi, 25 settembre a Chieti. Secondo le previsioni di 3bmeteo non sono previste piogge nelle prossime ore.

Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 4203m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest.

Nessuna allerta meteo presente.

Nel resto della regione ancora alta pressione nord africana con tempo soleggiato o al più a tratti parzialmente nuvoloso, per nubi alte e sottili in arrivo dal pomeriggio. Clima diurno estivo, picchi di 29-30°C sull'entroterra, qualche grado in meno lungo le coste; minime invece sempre frizzanti sulle vallate interne, anche sotto i 13-14°C.

Venti a regime di brezza, con rinforzi da Sudovest sulle alte Marche, in generale da Sudest lungo le coste. Mare poco mosso.