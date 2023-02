Meteo: ultime nevicate a Chieti e provincia, temperature rigide

Città imbiancate ancora per qualche ora in Abruzzo, dove è prevista residua instabilità fino a domani, venerdì 10 febbraio, per poi lasciare spazio al bel tempo con un clima ancora spiccatamente invernale. Gli ultimi aggiornamenti di 3bmeteo.com annunciano che l’ondata di maltempo e gelo - la più fredda di questo inverno - che negli ultimi giorni ha attraversato l’Abruzzo portando fiocchi di neve a Chieti, Lanciano, sulla costa di Vasto, sembra essere alle battute finali.

"Nelle prossime ore - si legge - l’ondata di maltempo e gelo andrà via via diminuendo, con ultime precipitazioni che interesseranno prevalentemente il chietino, pescarese e il teramano. Fenomeni che andranno esaurendosi nel corso del mattino di venerdì lasciando poi spazio al bel tempo. Tuttavia, il clima nei prossimi giorni continuerà a mostrate il lato più crudo di questo inverno con clima particolarmente rigido in Appennino: nel corso del prossimo weekend le minime potranno scendere fino a 5/9°C al di sotto dello zero nei fondovalle e in montagna, mentre saranno comprese tra -3°C e 1°C tra collina e pianura".

Sulla città di Chieti sono attese ancora condizioni instabili con precipitazioni che insisteranno fino alla notte di venerdì. Le nevicate continueranno ad interessare la città e la provincia a partire da quote molto basse, con accumuli previsti tra 1 e 3 cm. Le condizioni andranno ulteriormente migliorando dal tardo mattino di venerdì, con ancora della residua nuvolosità e tempo asciutto. Nel corso del fine settimana il clima sarà ancora rigido, con gelate al mattino nelle aree interne e temperature che si manterranno poco al di sopra dello zero in pianura. Un graduale rialzo termico è previsto nella prossima settimana per l’arrivo di un anticiclone.