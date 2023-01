Perturbazione in arrivo: "Neve a quote molto basse e forti venti"

Un profondo vortice alimentato da correnti fredde di origine artica si sta spostando verso l?Abruzzo dove ci saranno condizioni di maltempo decisamente invernale già a partire da questa sera, venerdì, quando intense precipitazioni interesseranno gran parte della nostra regione e la neve cadrà fino a quote collinari.

A confermarlo sono gli esperti di 3bmeteo.com, specificando che il maltempo proseguirà "nella notte con fenomeni diffusi e abbondanti, nevosi a tratti fino in pianura".

?Sabato sarà una giornata perturbata con fenomeni a prevalente carattere nevoso, tanto che entro sera potrebbero accumularsi circa 5cm di neve a Chieti e dintorni? fa sapere il meteorologo Lorenzo Badellino.

?Sono previsti inoltre forti venti settentrionali innescati dal minimo di pressione, con raffiche anche di 100km/h e conseguenti mareggiate sulle coste. In Abruzzo ? spiega ancora Badellino - la perturbazione si attarderà fino alla notte su domenica, quando la neve potrebbe abbassarsi ulteriormente di quota e fiocchi misti a pioggia non è escluso che possano fare la loro comparsa fin sulla costa. In mattinata però il tempo andrà migliorando e ampie schiarite caratterizzeranno la giornata, in attesa di un nuovo peggioramento. In serata infatti nuove piogge torneranno ad interessare le coste abruzzesi, in intensificazione lunedì e in estensione alle zone interne, anche se con minore intensità rispetto alla precedente fase perturbata. Nevicherà oltre i 600m circa, ma entro sera i fenomeni cesseranno e subentreranno ampie schiarite?.

A Chieti le temperature minime oscilleranno intorno a 0°C, mentre le massime non supereranno i 2°C. Domenica, nelle prime ore della notte, cadranno gli ultimi fiocchi di neve, ma i fenomeni rapidamente andranno esaurendosi e dalla mattinata saranno già presenti ampie schiarite: sono attese temperature minime di -1°C, massime intorno a 6°C.

Lunedì, infine, potrebbe esserci un nuovo peggioramento.