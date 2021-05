Meteo, ancora correnti fresche e instabilità ma è in arrivo il grande caldo

Rapido fronte freddo responsabile di nubi diffuse, temporali e rovesci sparsi in Abruzzo questa domenica con temperature in calo nei valori massimi, ma la tendenza è verso un miglioramento.

Dal 2 giugno, evidenzia 3bmeteo, l'anticiclone si andrà ulteriormente rafforzando, portando quindi a metà settimana un progressivo aumento delle temperature, con le massime che tra giovedì e venerdì potranno anche avvicinarsi ai 30°C.

"Nei prossimi giorni l'estate 2021 proverà a decollare sull'Italia con l'anticiclone africano che tenterà gradualmente di interessare la nostra Penisola, ma il progetto andrà in porto solo in parte - dice il meteorologo Edoardo Ferrara che spiega - la nuova settimana vedrà infatti condizioni in prevalenza soleggiat. L'atmosfera potrebbe però tornare a farsi instabile in prossimità del weekend del 5-6 giugno soprattutto al Nord, ma questa resta una linea di tendenza assolutamente non definitiva e che necessiterà di ulteriori conferme e analisi".

La Festa della Repubblica invece trascorrerà all'insegna del bel tempo prevalente su gran parte dell'Italia. Fino al 2 giugno il clima diurno si manterrà tutto sommato gradevole, mentre dal 3 al 5 giugno è atteso un aumento termico più marcato con l'arrivo del primo caldo di stagione, di stampo africano.