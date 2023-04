Meteo incerto a Pasquetta: piogge e rovesci al mattino, poi sole e temperature fresche

L'alta pressione interessa gran parte dell'Abruzzo favorendo condizioni di bel tempo, eccezion fatta per isolati fenomeni pomeridiani. Sono queste le previsioni di 3bmeteo per la giornata di oggi, 10 aprile.

Nello specifico sui litorali sono previsti cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. In serata è previsto un rasserenamento; sulle subappenninche cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata; sui massicci centrali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino, in intensificazione pomeridiana.

Schiarite in serata; sull'Appennino occidentale cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali; zero termico intorno ai 1300 metri. Mare da mosso a molto mosso.