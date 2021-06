Meteo: una domenica all'insegna del sole e caldo (poco afoso) a Chieti

Le previsioni di 3bmeteo indicano sole splendente per l'intera giornata. Non sono previste piogge nelle prossime ore

Anche oggi 27 giugno a Chieti è previsto bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4231m.

I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Nel resto della regione continua a dominare un campo di alte pressioni garantendo tempo stabile ed assolato ovunque con cieli ampiamenti soleggiati. Venti a regime di brezza termica. Mare poco mosso. Massime in aumento di qualche punto.