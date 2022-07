Meteo: caldo ancora protagonista nel weekend

Caldo protagonista, ma domenica parziale ridimensionamento delle temperature. L’anticiclone africano è in fase di espansione ed estensione dal Mediterraneo occidentale verso quello centrale e nei prossimi giorni manterrà condizioni di stabilità sull’Abruzzo, con tempo in prevalenza soleggiato e molto caldo.

"L'apporto di aria rovente dall'entroterra algerino verso lo stivale farà salire le temperature fino a sabato 16", spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, "quando sulle zone interne si raggiungeranno picchi di 32/34°C e il disagio fisico per l'afa raggiungerà il culmine. Da domenica 17, invece, l’ingresso di correnti settentrionali relativamente più fresche, al seguito di un fronte diretto dal Centro Europa verso i Balcani, determinerà un parziale ridimensionamento delle temperature, anche se sulle zone interne si potranno ancora raggiungere e localmente superare i 30°C. Nel corso della prossima settimana invece l’anticiclone africano potrebbe tornare ad irrobustirsi, facendo risalire le temperature, in un contesto di stabilità atmosferica e tempo in prevalenza soleggiato".

A Chieti venerdì 15 sarà una giornata soleggiata e calda, con temperature che oscilleranno tra i 22°C del primo mattino e i 34°C del pomeriggio. Anche sabato 16 il tempo si manterrà stabile e soleggiato, con temperature minime nell’ordine dei 25°C e massime intorno a 34°C. Tra domenica 17 e lunedì 18 ancora tempo soleggiato, ma l’ingresso di correnti da nordest di moderata intensità contribuirà ad un lieve abbassamento delle temperature, con massime che non supereranno i 28/30°C. Condizioni stabili, soleggiate e calde anche nel corso della prossima settimana.