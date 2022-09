Ultimi sprazzi d'estate: in arrivo temporali e rovesci sparsi

Ultimi sprazzi d'estate in Abruzzo dove, a partire da domani, giovedì, è atteso il maltempo.

"Nei prossimi giorni l'indebolimento dell'anticiclone subtropicale determinerà l'afflusso di correnti umide e instabili di origine atlantica, portando precipitazioni a carattere sparso, con anche qualche temporale e rovescio. Durante questa fase instabile, nel corso del weekend, le condizioni meteorologiche subiranno un ulteriore peggioramento per l'arrivo di correnti più fredde in quota di matrice artica marittima" spiegano gli esperti di 3bmeteo.com.

"L'arrivo di quest'ultima perturbazione - aggiungono - porterà maggiore instabilità su tutta la regione, con forti temporali, rovesci e possibili locali nubifragi, specie nelle aree interne. Le temperature subiranno un sensibile calo, con valori che scenderanno al di sotto di 5°C rispetto alla media del periodo".

Su Chieti, nello specifico, le condizioni resteranno in prevalenza stabili fino a giovedì, salvo maggiori annuvolamenti e qualche possibile e breve rovesci al pomeriggio. A seguire assisteremo a maggiori condizioni di variabilità, con ampi spazi soleggiati alternati a temporali e rovesci, specie tra pomeriggio e sera. Le temperature saranno in progressivo calo fino al fine settimana, con valori che potranno non andare oltre i 24-25°C.

Da martedì prossimo le condizioni dovrebbero tornare più stabili, con clima ventoso e mite.