Maltempo in arrivo, allerta meteo gialla in alcune zone del Chietino

Il ritorno del maltempo è vicino e per la giornata di domani, venerdì 4 novembre, il Dipartimento di Protezione civile nazionale ha emesso un’allerta meteo in varie regioni d’Italia.

Sull’Abruzzo, in particolare nella parte occidentale e in alcune zone del Chietino, il Centro funzionale regionale comunica che per la giornata è prevista “criticità ordinaria/allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali”. Le precipitazioni e la conseguente allerta riguarderanno le seguenti zone: bacino dell'Aterno, bacino alto del Sangro e Marsica.

“Si invitano i Comuni delle zone di allerta in cui è prevista criticità a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di emergenza comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi” si legge nell’avviso.



In generale quella di domani sarà una giornata di piogge e temporali su gran parte dell’Italia, con venti fino a burrasca al Centro-Nord, per la giornata di domani allerta arancione su alcuni settori della Lombardia e del Friuli Venezia Giulia. L’allerta gialla è in 16 regioni: Provincia Autonoma di Trento, in Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia e su settori di Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise, Calabria e Sicilia.