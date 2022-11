Maltempo, allerta meteo gialla in parte del Chietino

Allerta gialla in 11 regioni per la giornata di domani, mercoledì 16 novembre. Il Dipartimento della Protezione civile ha diramato un bollettino nazionale di criticità con allerta gialla su Toscana, Lazio, Umbria, parte di Abruzzo, Puglia, Campania, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna. Nella nostra regione è prevista "criticità per rischio temporali / allerta gialla" su Marsica, Bacino Alto del Sangro e Bacino dell'Aterno, come comunica il Centro Funzionale d’Abruzzo.

“Si invitano i Comuni delle zone di allerta in cui è prevista criticità a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di emergenza comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi” si legge nell’avviso.