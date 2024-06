Il mese di giugno inizia all'insegna dell'incertezza, ma l'estate non si farà attendere

Pioggia e temporali hanno segnato la fine del mese di maggio su gran parte dell'Italia ma il ritorno dell'anticiclone africano non smebra essere lontano. Infatti, nonostante il mese di giugno sia iniziato all'insegna dell'incertezza, già dalla prossima settimana lo scenario potrebbe mutare.

In Abruzzo, stando alle previsioni di 3bmeteo, la prima giornata di giugno proseguirà con tempo stabile e assolato un po' ovunque. Su litorali, massicci centrali e sull'Appennino occidentale i cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle subappenninche cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale.

Nella giornata di domani, domenica 2 giugno, invece, l'alta pressione cederà rapidamente favorendo la formazione di acquazzoni o temporali pomeridiani, in esaurimento serale ma con residua nuvolosità. Sui litorali cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarite in serata; in montagna piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio.

Previsioni meteo a Chieti

A Chieti sabato 1 giugno è ancora allerta vento, mentre i cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; non sono previste piogge e le temperature saranno comprese tra 27°C e 17°C. Domani cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a deboli piogge e schiarite la sera; temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 15°C.

Il ritorno del caldo

Dunque il tempo a tratti è ancora instabile ma già dalla metà della prossima settimana è atteso il ritorno dell'anticiclone. "Dopo un sabato 1 giugno tutto sommato discreto salvo qualche locale rovescio in Appennino, domenica 2 giugno si prospetta più instabile con fenomeni sparsi anche a carattere temporalesco. Le temperature diminuiranno leggermente portandosi di qualche grado al di sotto dei valori medi stagionali. Tempo a tratti instabile anche tra il 3 e il 4 giugno, mentre la tendenza successiva vede un possibile miglioramento con risalita termica e tempo spesso di stampo anticiclonico dal 5 giugno" spiegano gli esperti di 3bmeteo.

Tra mercoledì 5 e giovedì 6 giugno l'alta pressione di matrice africana dovrebbe affermarsi sull'Italia, portando tempo stabile e un diffuso aumento delle temperature. Le temperature potrebbero raggiungere e talvolta superare i 30°C. Molto probabilmente si tratterà soltanto un "assaggio di estate".

