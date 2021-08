Temperature in deciso calo sull'Abruzzo, possibili temporali soprattutto sulle aree interne

Temperature in calo consistente, a partire da domani (martedì 17 agosto), dopo l'aria bollente di oggi.

Secondo gli esperti di 3Bmeteo, a Chieti domani ci saranno cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. Durante la giornata, la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4485m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

L'anticiclone africano finalmente si smorza lasciando spazio all'ingresso di correnti più fresche settentrionali che nel pomeriggio porteranno un aumento dell'instabilità sulle aree interne abruzzesi, con possibilità di acquazzoni e locali temporali. Venti moderati dai quadranti nord-orientali. Mare mosso. Temperature in sensibile calo.

Tempo in nuovo miglioramento dalla giornata di mercoledì. La settimana poi proseguirà all'insegna del bel tempo, e con temperature in nuovo progressivo aumento.